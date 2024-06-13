Врач рассказал, почему ноги бывают разной длины и возможно ли это вылечить

Идеально симметричных людей не бывает, но обычно разница, например, в длине ног, не бросается в глаза. Врач-остеопат, реабилитолог Владислав Воробьёвский объяснил, какие симптомы указывают на разновеликость нижних конечностей. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в четверг, 13 июня.

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«Идеально симметричных людей не бывает, и небольшая разница в длине рук и ног, разумеется, встречается, и довольно часто. Но клинически значимой считается разница 0,75 см и более. В этом случае ортопед может поставить диагноз анатомическая разновеликость нижних конечностей. Причиной этого явления также может быть генетика и аномальное развитие. Но, кроме того, критическая разница в длине нижних конечностей может возникнуть в ходе восстановления от травм и операций на ноге», — рассказал врач.



На разновеликость ног указывают следующие симптомы:

боль в одной ягодице и тянущие боли в шейном отделе с противоположной стороны от ноющей ягодицы;

невозможность удерживать равновесие, если стоять с закрытыми глазами, поставив стопы вместе. Падать человек будет в ту сторону, где нога короче;

боли в икроножной мышце короткой ноги при длительной ходьбе;

односторонняя боль в спине при длительном положении стоя;

восходящий сколиоз, как адаптация позвоночника;

нарушение прикуса.

Правильно определить вид разновеликости и устранить выраженную аномалию может грамотный ортопед и остеопат. В качестве лечения могут использоваться ортопедические приспособления (ортопедический подпяточник или каблук), остеопатия или индивидуальные стельки.

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