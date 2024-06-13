Онколог ответил на вопрос о связи беременности и рака груди

Профилактикой рака груди могут стать первые роды до 30 лет, рассказал NEWS.ru завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения онколог Владимир Асташов. Врач отметил, что для предотвращения возникновения злокачественных опухолей женщине необходим естественный гормональный фон.

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Для профилактики рака молочных желез очень важен правильный естественный гормональный фон, который зависит от многих факторов, в том числе гармонии в семейной жизни. Чтобы гормональный фон был максимально благоприятным, специалисты считают оптимальными первые роды до 30 лет. Этот период — время расцвета и «женской весны», — подчеркнул Асташов.



По его словам, отсутствие беременности и родов сказывается на ткани молочной железы. Эксперт напомнил, что грудное вскармливание должно продолжаться до двух-трех лет.

Для снижения риска нарушения гормонального фона специалисты рекомендуют как минимум двое родов и по возможности воздержаться от абортов. А для предупреждения беременности или во время «женской осени» — менопаузы — принимать соответствующие препараты, обязательно по назначению и под контролем лечащего врача, — подытожил Асташов.



Российский ученый Василий Лазарев ранее заявил, что вакцины от рака начнут производить и использовать в стране через два-три года, если будет финансирование. По его словам, приборы есть, производственные помещения организовать несложно, остается дождаться разработки подзаконных актов — на это может уйти год.