Неизлечимую болезнь у женщины приняли за мигрень

Жительница Великобритании Луиза Чапмен несколько лет мучилась от мигреней, которые в итоге оказались признаками неизлечимого заболевания. Историю женщины опубликовало издание Metro.

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Когда Чапмен было около 20 лет, у нее начались регулярный тиннитус — шум в ушах, мигрени, приступы усталости и внутренней дрожи. Больше всего ее беспокоило сильное головокружение, из-за которого приходилось лежать часами, а иногда и днями. Женщина записывалась к врачу, но ей редко попадался один и тот же терапевт, а приходила она с разными симптомами, что мешало верной постановке диагноза. Разные врачи списывали ее состояние на последствия мигреней или предполагали, что у Чапмен повышенная тревожность, во что она и сама начала верить.

В 2017 году во время шопинга у британки исчезло зрение в правом глазу.

«Я записалась на прием к терапевту, как только смогла, и мне снова сказали, что это мигрень. И только когда я сама спросил о вероятности опухоли еще у одного врача, меня, наконец, отправили на МРТ головного мозга. Официально диагноз "рассеянный склероз" мне поставили год спустя, когда мне было 42 года», — вспоминает она.



Эта неизлечимая неврологическая болезнь может поражать головной и спинной мозг, вызывая симптомы, среди которых проблемы с балансом, чувствительностью, движением рук и ног и зрением.

МРТ показало, что мозг женщины был сильно поражен в разных участках. Временная слепота оказалась вызвана невритом зрительного нерва, который является распространенным симптомом рассеянного склероза. Чапмен пришла к выводу, что и многие ее проблемы со здоровьем, включая мучившие ее с юности запоры, были связаны с развивающимся рассеянным склерозом.

У меня есть медсестра, которая мне помогает, и я не могу сходить в туалет без специального аппарата. Я довольно часто ощущаю боль и покалывания. Часто чувствую, будто моя нога находится в воде — как будто резиновый сапог прохудился, - Луиза Чапмен



Чапмен добавила, что, несмотря на болезнь, старается не терять самообладания: когда может, она занимается физкультурой, гуляет на природе и веселится со своими тремя лабрадорами.

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