Врач рассказал, почему нельзя гулять в мокрой одежде

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что среди последствий прогулок под дождем - пневмония, бронхит и другие простудные и вирусные заболевания.

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По словам медика, в зоне риска также суставы и мочеполовая система. Еще могут обостриться хронические заболевания. Поэтому оставаться в мокрой одежде в непогоду даже на короткое время небезопасно.

Тяжельников уверен, что из-за мокрой одежды человек быстрее теряет тепло, а также увеличивается риск получить переохлаждение, что приведет к ослаблению иммунитета.

Врач советует промокшему зайти в теплое помещение, сразу снять мокрую одежду и максимально отжать ее. Далее - высушить и растереть ноги, а потом выпить горячий чай с медом и имбирем для повышения температуры тела, пишет РИА Новости.

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