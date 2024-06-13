Врач объяснила, в чем разница между аспирином, ибупрофеном и парацетамолом

Допустим, у вас болит голова. Какое обезболивающее в этом случае лучше всего принять? На этот вопрос ответила доктор Ниш Манек.

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Аспирин уменьшает воспаление и действует как разжижитель крови. Его принимают при боли, сердечных заболеваниях. Это лекарство относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП).

Ибупрофен тоже относится к нестероидам. Он считается противовоспалительным средством, которое облегчает боль и снижает температуру.

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Парацетамол способен тоже облегчать боль и снижать температуру. Только противовоспалительным действием он не обладает.

Известно, что ибупрофен и аспирин способны вызвать раздражение желудка, а парацетамол действует более мягко.

При сильной боли вы можете принять вместе ибупрофен и парацетамол. Эти препараты имеют разные механизмы действия и обычно не влияют негативно на организм.