Школьнице удалили часть легкого из-за вейпинга

Во время вечеринки 17-летняя школьница внезапно потеряла сознание. Ее друзья позвонили отцу, девушку срочно доставили в больницу. Во время экстренной операции, продолжавшейся пять часов, девушке пришлось удалить часть поврежденного легкого - разрыв легочных пузырьков произошел под воздействием неумеренного вейпинга. Об этом случае, произошедшем в Англии, рассказала газета Metro

© РИА Новости

К курению электронных сигарет школьница пристрастилась в 15 лет, просто потому, что "все вокруг так делали". Со временем "баловство" переросло в серьезную проблему - девушка ежедневно курила вейп. Первым звоночком стал случай, когда школьница попала в больницу с подозрением на сердечный приступ. Тогда врачи обнаружили у нее повреждения в легких - разрыв легочного пузырька. Но тогда помочь девушке удалось без операции. Школьница не придала происшедшему значения и продолжила курить, пока в мае у нее снова едва не остановилось сердце. На этот раз, чтобы ее спасти, хирургам пришлось удалить поврежденную часть легкого.

Врачи уверены, что именно компоненты жидкости для заправки электронных сигарет виноваты в разрыве легкого.