Врач объяснил, чем деменция отличается от болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера (БА) - не синоним понятия деменция, а самый распространенный ее тип. Реже встречаются сосудистая, лобно-височная деменция и деменция с тельцами Леви. Об этом изданию The Conversation рассказала психолог и исследователь природы когнитивных нарушений Никки-Энн Уилсон.

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Уилсон отметила, что деменция - это обобщающий термин, используемый для описания ряда синдромов, которые приводят к изменениям в памяти, мышлении или поведении вследствие дегенерации мозга. Самым распространенным типом деменции является болезнь Альцгеймера. На долю этого заболевания приходится около 60-80% всех случаев развития деменции.

Изменения в памяти - наиболее распространенный признак болезни Альцгеймера. Считается, что этого заболевание связано с накоплением в мозге двух типов белков, называемых β-амилоидом и тау. Избыток этих белков негативно сказывается на работе нейронов, а также вызывает повреждение клеток мозга и запускает процесс воспаления.

Специалист объяснила, что из-за высокой распространенности БА это заболевание часто отождествляют с деменцией в целом. Однако причиной деменции могут стать не только "белковые бляшки" из β-амилоида и тау. Сосудистая деменция возникает в результате нарушения притока крови к мозгу, а деменция с тельцами Леви связана со сбоями регуляции другого типа белка, известного как α-синуклеин, в организме человека.

Лобно-височную деменцию вызывает потеря нейронов в лобных или височных областях головного мозга. Уилсон отметила, что в основном патология развивается из-за генетических факторов (случайных и наследственных генетических мутаций).