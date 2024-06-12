Врач объяснил, почему нужно отказаться от алкоголя после 65 лет

Главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов сообщил, что отказ от алкоголя позволяет избежать болезни Альцгеймера и снизить риск старческой деменции.

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Врач отметил, что алкоголь повреждает нервные клетки мозга, от его употребления снижается объем белого вещества, а поэтому рекомендуется после 65 лет полностью отказаться от употребления любого алкоголя.

Тарасов добавил, что помимо прекращения употребления алкоголя снижению риска деменции также способствует отказ от сигарет, употребление полезных продуктов, а также регулярные физические нагрузки. Врач напоминает, что залогом физического здоровья также является глубокий сон.

Ранее сообщалось, что специалисты рекомендуют женщинам отказаться от алкоголя в период менопаузы, чтобы избежать набора лишнего веса.

Врач-стоматолог объяснила, что здоровые зубы напрямую зависят от корректной работы ЖКТ и системы пищеварения.