Врач развеял миф о варикозе

Людям с варикозом можно заниматься почти любым видом спорта, но стоит избегать рывковых поднятий тяжестей и травматизации вен. Об этом 5-tv.ru рассказал флеболог и сердечно-сосудистый хирург высшей категории Арсен Кочарян.

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Варикозная болезнь возникает при неправильной работе венозных клапанов. В норме здоровые вены должны поднимать кровь вверх, к сердцу. Больная варикозом вена не справляется с этой задачей, потому что не работают клапаны, выполняющие роль ступенек. В результате кровь остается в ноге вместо подъема наверх.

Большинству пациентов с варикозом разрешены любые виды активности. Исключение — контактные виды спорта, при которых есть риск травматизации вен. Также нужно быть осторожнее с прыжками и рывковым поднятием тяжестей.

"Само заболевание-то как раз любит спорт. Потому что когда вы тренируетесь, у вас активно работает мышечный аппарат. Это приводит к тому, что кровь активнее качается с нижних конечностей к сердцу. Соответственно, кровоснабжение улучшается, отток крови улучшается, и мышечный тонус позволяет венам активнее работать. В то время как, наоборот, когда вы долгое время сидите или стоите и минимально двигаетесь, у вас увеличивается застой за счет снижения тонуса в мышцах и повышения венозного давления", — объяснил Кочарян.



Врач добавил, что во время тренировок варикозные узлы могут визуально увеличиться. Этого не стоит бояться: дело исключительно в притоке крови к ногам. На самом деле усиление кровотока снижает риск образования тромбов.