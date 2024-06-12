Врач оценил различные процедуры для лечения артрита

Не существует эффективного лекарства против остеоартрита, есть только способы смягчить симптомы: наружные НПВС или мази с капсаицином, а также гимнастика. Об этом в своем Telegram-канале рассказал доктор Александр Мясников.

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"Только снижение веса, ходьба, плавание, йога, суставная гимнастика, через лень и боль (но уважая боль - тут тонкая грань!) 5 раз в неделю по 30-60 минут", — перечислил врач эффективные методы борьбы с остеоартритом.



Для смягчения боли врач рекомендовал наружные нестероидные противовоспалительные средства и мази с капсаицином. Неэффективными врач назвал инъекции гиалуроновой кислоты в суставы, артроскопическую операцию, PRP-терапию и блокаду нервов. Все эти процедуры либо доказали неэффективность, либо недостаточно изучены.