У популярного препарата нашли противораковые свойства

Метформин, лекарство для контроля уровня сахара в крови при диабете, может замедлить рост клеток рака толстой и прямой кишки. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cancers.

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Предыдущие работы показали, что прием метформина может защитить пациентов с диабетом от развития некоторых форм рака, включая рак кишечника (колоректальный). В новом исследовании ученые выяснили, что этот эффект связан не с общим оздоровлением больных из-за снижения уровня сахара. На самом деле метформин напрямую воздействует на раковые клетки.

В частности, метформин уменьшил активность гена PIK3R3. В результате замедлились рост и распространение опухолей. Это произошло благодаря повышению уровней некоторых микроРНК — небольших молекул, которые контролируют активность генов. Сам метформин вряд ли найдет применение в онкологии, однако выявленные микроРНК могут лечь в основу новой терапии против рака.