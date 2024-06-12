Перечислены симптомы, которые указывают на недостаток цинка в организме

В связи с вовлечением цинка во многие процессы организма, симптомы дефицита этого микроэлемента могут быть разнообразными и зависят от возраста. В их число входят диарея, задержка роста, алопеция (выпадение волос), частые инфекции, изменение обоняния и вкуса, плохое заживление ран и снижение когнитивных функций. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

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«У младенцев, детей младшего возраста часто встречается диарея, задержка роста. У более старших детей и взрослых может быть алопеция (выпадение волос), задержка роста и частые инфекции. Дефицит цинка в детстве может привести к репродуктивным проблемам во взрослом возрасте. Также возможно изменение вкуса и обоняния. Во время беременности нехватка цинка может стать причиной неблагоприятного ее исхода. У пожилых часто встречается плохое заживление ран, снижение когнитивных функций», – рассказала специалист.



По ее словам, большинство здоровых людей с полноценным питанием недостатка цинка не испытывают. В группу риска входят люди с проблемами ЖКТ (воспалительные заболевания кишечника, бариатрические операции, целиакия), перенесшие бариатрические операции, вегетарианцы, беременные и кормящие женщины, алкоголики и люди с серповидноклеточной анемией.