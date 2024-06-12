Минздрав предложил отменить 500 стандартов медицинской помощи

Ведомство провело ревизию и пришло к выводу, что многие из них утратили актуальность — большая часть нормативных актов была издана в 2012 году.

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Помимо того, что прежние нормы не соответствуют современным подходам, они содержат значительное число внутренних противоречий и не могут использоваться для медико-экономического планирования. Это следует из проекта документа, размещённого на портале правовых актов.

В списке устаревших оказались стандарты оказания первичной помощи детям и взрослым при различных заболеваниях и состояниях.