Минздрав предложил отменить 500 стандартов медицинской помощи
Ведомство провело ревизию и пришло к выводу, что многие из них утратили актуальность — большая часть нормативных актов была издана в 2012 году.
Помимо того, что прежние нормы не соответствуют современным подходам, они содержат значительное число внутренних противоречий и не могут использоваться для медико-экономического планирования. Это следует из проекта документа, размещённого на портале правовых актов.
В списке устаревших оказались стандарты оказания первичной помощи детям и взрослым при различных заболеваниях и состояниях.