Каких людей чаще всего кусают комары

Почему комары любят кусать одних людей больше других? Дело во вкусе
Врач Василив: комары чаще кусают тех, кто занимается спортом. Многие замечают, что комары весьма избирательны в выборе своих «жертв»: кого-то они кусают чаще, а кого-то предпочитают облетать стороной. В ответ часто можно услышать: «Я просто вкуснее, вот кровососы ко мне и тянутся». Отчасти это правда. Разбираемся, по каким критериям комары выбирают, кого бы укусить.
Кого комары любят кусать
Как объяснила заведующая отделением профосмотров поликлиники ММЦ имени Н. И. Пирогова ФМБА России Людмила Василив, у комаров очень чувствительные рецепторы — они помогают насекомым обнаруживать углекислый газ и лактат, выделяющиеся при дыхании и потоотделении. Именно поэтому комар скорее укусит человека с ускоренным метаболизмом или того, кому по душе спорт. В списке «вкусных» для комаров также люди:
- с более высокой температурой тела;
- вспотевшие;
- с лишним весом;
- с первой и четвёртой группами крови;
- употребляющие сладкую, соленую, острую пищу или алкоголь.
Укус заразного комара
Принято считать, что от укуса комара ничего страшного не случится. На деле эти насекомые могут переносить опасные для человека инфекции — например, туляремию и лихорадку Западного Нила. Инфекционист Андрей Поздняков объяснил, что распознать такой укус можно по:
- повышению температуры тела;
- явным изменениям в местах укусов;
- увеличению лимфоузлов;
- сыпи.