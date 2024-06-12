Каких людей чаще всего кусают комары

Врач Василив: комары чаще кусают тех, кто занимается спортом. Многие замечают, что комары весьма избирательны в выборе своих «жертв»: кого-то они кусают чаще, а кого-то предпочитают облетать стороной. В ответ часто можно услышать: «Я просто вкуснее, вот кровососы ко мне и тянутся». Отчасти это правда. Разбираемся, по каким критериям комары выбирают, кого бы укусить.

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Кого комары любят кусать

Как объяснила заведующая отделением профосмотров поликлиники ММЦ имени Н. И. Пирогова ФМБА России Людмила Василив, у комаров очень чувствительные рецепторы — они помогают насекомым обнаруживать углекислый газ и лактат, выделяющиеся при дыхании и потоотделении. Именно поэтому комар скорее укусит человека с ускоренным метаболизмом или того, кому по душе спорт. В списке «вкусных» для комаров также люди:

с более высокой температурой тела;

вспотевшие;

с лишним весом;

с первой и четвёртой группами крови;

употребляющие сладкую, соленую, острую пищу или алкоголь.

Укус заразного комара

Принято считать, что от укуса комара ничего страшного не случится. На деле эти насекомые могут переносить опасные для человека инфекции — например, туляремию и лихорадку Западного Нила. Инфекционист Андрей Поздняков объяснил, что распознать такой укус можно по: