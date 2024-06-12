Из-за бесконтрольного приема антибиотиков миру грозит взрыв «плотоядных» бактерий

В Японии растет число больных гемолитическим стрептококком. При данном заболевании бактерии буквально пожирают человеческую плоть, в результате чего отмирают ткани рук и ног.

По официальным данным, с начала года число больных превысило показатели прошлого года. Так, в больницы обратились 176 человек.

По мнению научного сотрудника Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова, рост заболеваемости «плотоядными» бактериями связан с бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов. В результате у бактерий вырабатывается устойчивость к этой группе лекарств, и появляются новые штаммы бактерий.

Болков отметил, что специалисты пока не установили, каким штаммом вызвана вспышка заболеваемости в Японии. Однако иммунолог уверен, что свою роль в этом сыграл коронавирус, на фоне заболеваемости которым произошло общее снижение иммунитета. Не исключает Болков и вероятность того, что бактерия научилась прятаться от иммунных клеток.

Правда, по мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, опасаться того, что заболеваемость гемолитическим стрептококком перерастет в эпидемию с высокой смертностью не стоит. Инфекционист напомнил, что эти бактерии не всегда приводят к отмиранию тканей. Некоторые больные вовсе не замечают, что заражены, а другие переносят заражение гемолитическим стрептококком в виде гнойной ангины, гайморита.

Высокие показатели заболеваемости в Японии Вознесенский объяснил тем, что здесь, вероятно, хорошо регистрируется такая статистика.

В то же время в России нет единой системы регистрации стрептококка, поскольку ту же ангину лечат одни врачи, а сепсис, разившийся в результате заражения – другие, пишут «Известия».

Ранее ученые сообщили о новом методе лечения бактериальных инфекций, а эксперты рассказали о несовместимости антибиотиков и молочных продуктов.