Врач назвала девять симптомов гормонального сбоя

Гинеколог Бахметьева: ухудшение памяти может быть симптомом гормонального сбоя. За уровень всех гормонов в крови и их выработку отвечает головной мозг. Но при этом и сами гормоны влияют на функции мозга, в том числе память, способность концентрировать внимание и т. д. Когда уровень этих гормонов меняется, организм даёт об этом знать. Гинеколог-эндокринолог клиники «Семейная» Мария Бахметьева рассказала «Секрету фирмы», какие ещё симптомы говорят о гормональном сбое у женщины.

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Как меняется менструация при гормональном сбое

Нарушение гормонального фона в первую очередь отражается на менструации, отметила Бахметьева. Если менструальный цикл становится короче или, наоборот, длиннее, — повод обратиться к гинекологу.

Мария Бахметьева, гинеколог-эндокринолог:

Нормальный менструальный цикл длится 24–38 дней, менструация не должна продолжаться более 8 дней. Колебания между менструациями не должны составлять более 7–9 дней.



Специалист добавила, что гормональные нарушения происходят по следующим причинам:

хронические заболевания,

стресс,

чрезмерная физическая нагрузка,

нарушение режима питания.

9 симптомов гормонального сбоя

Бахметьева перечислила главные симптомы, которые указывают на гормональный сбой:

Задержка менструации на 7 дней и более. Иногда менструация не начинается в течение длительного времени (несколько месяцев, например). Менструация начинается раньше положенной даты на 7 дней и более. Изменения в характере менструации — она стала более скудной, то есть продолжается в течение 2–3 дней, чего раньше не было. Либо она, наоборот, может стать более обильной. Увеличение или потеря веса. Изменения веса могут быть связаны не только с репродуктивной системой, но и щитовидной железой, надпочечниками и другими органами. Снижение либидо, сухость во влагалище и, как следствие, — боли при половом акте. Рост волос на лице, груди и бёдрах — всё это признаки гиперандрогении: повышения уровня мужских гормонов. Нарушение качества сна: ночные пробуждения, трудности с засыпанием, повышение артериального давления. Чаще всего такие изменения начинаются в период перименопаузы. Ухудшение памяти, внимательности, повышенная утомляемость и изменчивость настроения. Невозможность забеременеть в течение года и более.

Мария Бахметьева, гинеколог-эндокринолог:

Нарушения гормонального фона могут привести к бесплодию, образованию различных заболеваний по гинекологии, которые требуют лечения. При наличии вышеуказанных симптомов следует обратиться к гинекологу или гинекологу-эндокринологу.



Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что менструации оказались полезны для женского ума. Исследователи считают, что всё дело в балансе гормонов прогестерона и эстрогена, который меняется в зависимости от фазы месячного цикла. Подробнее об этом — здесь.