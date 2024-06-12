Врач назвала девять симптомов гормонального сбоя

Пропадают память и сон. Россиянкам назвали 9 симптомов гормонального сбоя
Гинеколог Бахметьева: ухудшение памяти может быть симптомом гормонального сбоя. За уровень всех гормонов в крови и их выработку отвечает головной мозг. Но при этом и сами гормоны влияют на функции мозга, в том числе память, способность концентрировать внимание и т. д. Когда уровень этих гормонов меняется, организм даёт об этом знать. Гинеколог-эндокринолог клиники «Семейная» Мария Бахметьева рассказала «Секрету фирмы», какие ещё симптомы говорят о гормональном сбое у женщины.
Как меняется менструация при гормональном сбое
Нарушение гормонального фона в первую очередь отражается на менструации, отметила Бахметьева. Если менструальный цикл становится короче или, наоборот, длиннее, — повод обратиться к гинекологу.
Мария Бахметьева, гинеколог-эндокринолог:
Нормальный менструальный цикл длится 24–38 дней, менструация не должна продолжаться более 8 дней. Колебания между менструациями не должны составлять более 7–9 дней.
Специалист добавила, что гормональные нарушения происходят по следующим причинам:
- хронические заболевания,
- стресс,
- чрезмерная физическая нагрузка,
- нарушение режима питания.
9 симптомов гормонального сбоя
Бахметьева перечислила главные симптомы, которые указывают на гормональный сбой:
- Задержка менструации на 7 дней и более. Иногда менструация не начинается в течение длительного времени (несколько месяцев, например).
- Менструация начинается раньше положенной даты на 7 дней и более.
- Изменения в характере менструации — она стала более скудной, то есть продолжается в течение 2–3 дней, чего раньше не было. Либо она, наоборот, может стать более обильной.
- Увеличение или потеря веса. Изменения веса могут быть связаны не только с репродуктивной системой, но и щитовидной железой, надпочечниками и другими органами.
- Снижение либидо, сухость во влагалище и, как следствие, — боли при половом акте.
- Рост волос на лице, груди и бёдрах — всё это признаки гиперандрогении: повышения уровня мужских гормонов.
- Нарушение качества сна: ночные пробуждения, трудности с засыпанием, повышение артериального давления. Чаще всего такие изменения начинаются в период перименопаузы.
- Ухудшение памяти, внимательности, повышенная утомляемость и изменчивость настроения.
- Невозможность забеременеть в течение года и более.
Мария Бахметьева, гинеколог-эндокринолог:
Нарушения гормонального фона могут привести к бесплодию, образованию различных заболеваний по гинекологии, которые требуют лечения. При наличии вышеуказанных симптомов следует обратиться к гинекологу или гинекологу-эндокринологу.
Ранее учёные из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что менструации оказались полезны для женского ума. Исследователи считают, что всё дело в балансе гормонов прогестерона и эстрогена, который меняется в зависимости от фазы месячного цикла. Подробнее об этом — здесь.