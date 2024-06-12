ВОЗ назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно убивают миллионы людей

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвало четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе. Заявление ВОЗ приводит РИА Новости.

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В документе говорится, что табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь уносят жизни 19 млн человек в год во всем мире. В Европейском регионе этот показатель составляет 2,7 млн человек в год.

В ВОЗ считают, что объединение этих и других промышленных секторов в небольшое число мощных транснациональных корпораций позволило им получить значительную власть над правовыми и политическими условиями, в которых они работают, а также препятствовать принятию нормативных актов, представляющих общественный интерес, которые могут повлиять на размер их прибыли.

9 июня Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщала, что количество случаев заражения рядом инфекций в РФ заметно увеличилось в 2023 году.

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