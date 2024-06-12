Дерматолог предупредил о передаче сифилиса через поцелуи

Врач-дерматолог Наталия Жовтан предупредила о передаче сифилиса не только половым путём, но и через поцелуи.

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По словам дерматолога, это венерическое инфекционное заболевание передаётся также и через слизистую оболочку рта при поцелуях. Через три-четыре недели появляются первые крупные язвы или шанкры — изъязвления. Через шесть-семь недель появляется сыпь на ладонях, стопах и боковых частях тела. Эта сыпь не сопровождается ни ознобом, ни высокой температурой, ни зудом, и вообще никак человека не беспокоит. Между тем болезнь набирает обороты и без лечения в кожно-венерологическом диспансере выздороветь невозможно.