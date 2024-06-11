Вальгус: как справиться с «косточкой» на ноге

Вальгусная деформация ступни или же по-народному «шишка» в области большого пальца ноги может стать сильно ограничивать активную жизнь. О том, что такое вальгус и как помочь ногам, мы поговорили с хирургом Вячеславом Алексеенко.

© Unsplash

Почему развивается патология

Большинство врачей говорят о том, что деформация стопы в большей степени знакома женщинам, точную причину развития заболевания затрудняются назвать даже суперпрофессионалы. В чем выражается вальгус? Распознать его несложно: плюсневая кость начинает отклоняться и выпячивается так, что выходит за линию ступни. Иногда деформация может быть такой сильной, что затрагивает и другие пальцы ног. Если вовремя не начать лечение, есть риск заработать хромоту и дальнейшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Какую обувь выбирать при вальгусе

На любом этапе лечения вальугса необходимо озаботиться приобретением специальной обуви. Только при этом условии вы не будете испытывать дискомфорт, а также быстрее восстановите стопу после операции.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на материал обуви — он должен пропускать воздух и не вызывать аллергической реакции. Максимальная высота подошвы при вальгусной деформации — 3 см. Смотрите, чтобы подошва хорошо гнулась, иначе есть риск деофрмировать ногу еще больше при жестком каркасе.

Если же вы можете себе позволить индивидуальный пошив ортпедической обуви по вашей ноге, это будет лучшим вариантом.

Как работают шины при вальгусе

Специальные ортопедические шины для коррекции косточки назначают на начальном этапе развития вальгусной деформации. Врачи предлагают дневные и ночные варианты шин, принцип действия у них один. Используя шину, можно добиться следующих результатов:

Скорректировать положение стопы.

Уменьшить боль.

Снять отек.

Выправить положение большого пальца.

Днем шину рекомендуется носить несколько часов, а в ночное время можно оставить и до утра.

Как лечат вальгус

Препараты

Конечно, избавиться от косточки одними мазями и другими лекарствами невозможно. Необходим комплексный подход. Вячеслав:

«Обезболивающие препараты мы используем лишь в случаях, когда пациент сталкивается с воспалением в области вальгуса».



Увлекаться обезболивающими хирург не рекомендует, необходимо начать полноценное лечение, чтобы полностью избавиться от дефекта.

Специальная обувь

С большой вероятностью лечащий врач назначит вам ношение специальной обуви. Иногда можно обойтись лечебными стельками-супинаторами. Не игнорируйте эту рекомендацию и приобретите необходимую пару на период лечения, чтобы ускорить процесс выздоровления.

Стяжки

Если же заходит речь о хирургическом вмешательстве, после него хирурги используют шины и стяжки, чтобы закрепить кость в правильном положении. Об этом моменте также нужно помнить еще перед самой операцией, так как носить специальные приспособления придется как минимум несколько дней после удаления косточки.

Массаж

В комплексной терапии врачи назначают массаж для предотвращения дистрофии и нормализации тонуса мышц. Деформация затрагивает не только кость, но и сосуды, мышцы вокруг, поэтому так важно составить грамотный план лечения и подойти к решению проблемы с нескольких сторон.

Операция

В запущенных случаях, когда консервативные методы не работают, хирург предлагает операцию. Если же деформация не слишком сильная, можно обойтись малой кровью — лазерная терапия приносит отличные результаты. Но даже если без операции не обойтись, не стоит переживать, так как восстановление проходит довольно быстро, а сама операция-остеотомия проводится очень часто и осложнения при соблюдении всех рекомендаций хирурга вам не грозят.