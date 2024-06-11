В Уфе провели операцию с использованием сосуда, напечатанного на 3D-принтере

В Уфе кардиохирурги впервые провели высокотехнологичную операцию с использованием 3D-технологий, которые повышают точность и сокращают сроки операции.

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Как сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин, для 76-летнего пациента с аневризмой аорты, для которого было сложно подобрать стент-графт из-за анатомических особенностей крупнейшей артерии, в лаборатории Башкирского государственного медицинского университета на 3D-принтере из медицинской смолы напечатали искусственный сосуд.

3D-модель сосуда создали медики и инженеры. Готовую модель аорты очистили ультразвуком и простерилизовали, а затем передали в Республиканский кардиоцентр. Операцию провели заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №2 Тимур Хафизов и рентгенэндоваскулярные хирурги Ильяс Идрисов, Валентин Катаев и Шафкат Аралбаев.

Они установили стент-графт и восстановили кровоток и тем самым спасли человека от гибели, которая неизбежна при разрыве аорты.