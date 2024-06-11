Врачи предупредили о новой инфекции, передающейся половым путем

Врачи бьют тревогу — все чаще у пациентов диагностируется тяжелая кожная инфекция Trichophyton mentagrophytes VII типа (TMVII), пишет NY Post. По сути, это ничто иное как стригущий лишай, передающийся половым путем. Основной симптом — сыпь на половых органах и ягодицах.

© Super.ru

«Поскольку пациенты часто неохотно обсуждают проблемы с гениталиями, врачам необходимо напрямую спрашивать о высыпаниях в паху и на ягодицах, особенно у тех, кто ведет активную половую жизнь, недавно путешествовал за границу и жалуется на зуд в других местах тела», — объяснил старший автор исследования медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета доктор Джон Зампелла.



А самим пациентам, соответственно, важно не дожидаться пока грибок распространится по телу. Врачи предупреждают, что высыпания TMVII можно спутать с поражениями, вызванными экземой, что усложняет постановку диагноза, однако есть и хорошие новости: эксперты считают, что недуг вполне успешно лечится с помощью стандартных противогрибковых средств, в отличие от другой разновидности Trichophyton indotineae — широко распространенного в Индии. Новый TMVII, в свою очередь, чаще встречается в Европе.