Рецепт домашнего средства от папиллом

Чеснок давно показал себя как эффективное средство от бородавок и папиллом. Он является одним из самых доступных народных средств, которое поможет справиться с напастью.

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Чтобы избавиться от некрасивых новообразований на коже, достаточно делать компресс из чеснока. Для этого нужно чеснок пропустить через пресс или натереть на мелкой терке. Затем его смешать с кремом для рук.

Полученной смесью нужно обработать папиллому или бородавки, а также бинт, который зафиксирует средство на коже. Наносить его нужно на два-три часа один раз в сутки. В случае жжения примочку нужно немедленно снять. После снятия компресса кожу промыть теплой водой, рассказала врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина «Газете.Ru». Она добавила, что эффективность средства носит строго индивидуальный характер.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что обезвоживание, курение, хронические болезни легких и почек являются причинами повышенного уровня гемоглобина. По его словам, также причиной может быть прием мочегонных и слабительных препаратов.

До этого врач — инфекционист-терапевт и нутрициолог Евгений Батаев заявил, что общий клинический анализ крови необходимо сдавать хотя бы раз в год. По его словам, сдавать ОАК рекомендуется даже в том случае, если нет никаких жалоб на здоровье.