Остеоартроз: как выявить и лечить

Известный как остеоартрит, или дегенеративный суставной артроз, – хроническое заболевание суставов, которое обусловлено постепенным разрушением хрящевой ткани. Это приводит к изменению формы и структуры костей, появлению боли, скованности и ограничению подвижности. Для вашего удобства поиск лекарств от остеоартроза в аптеках «Здравсити» можно осуществить прямо дома.

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Лечение и профилактика

При лечении остеоартроза обычно применяют консервативные методы: отказ от вредных привычек, физическую терапию, лекарственное лечение и в некоторых случаях хирургическое вмешательство. Важно помнить, что лечение должно проходить строго под контролем врача, который поможет выбрать оптимальные методы в зависимости от степени тяжести заболевания. Например, лечащий врач может назначить Хронотрон, цена на него отличается в зависимости от дозировки. Лечение подразумевает:

Противовоспалительные средства, болеутоляющие, средства для восстановления хрящевой ткани. В "Здравсити" можно подобрать подходящие лекарства и узнать их стоимость, в том числе и на «Хронотрон»: цену, показания к применению и форму выпуска.

Физическую терапию. Упражнения для укрепления мышц и улучшения подвижности суставов. Физиотерапевт может назначить оптимальную программу упражнений для каждого конкретного случая.

Хирургическое лечение. В некоторых случаях, при тяжелом поражении суставов и неэффективности консервативного лечения, возникает необходимость проведения хирургических операций, например эндопротезирования.

Что касается профилактики остеоартроза, важно следить за здоровьем суставов. Это подразумевает регулярные упражнения для укрепления мышц, правильное питание, полноценный отдых и своевременное обращение к врачу при первых признаках заболевания. Важно не перегружать суставы, следить за осанкой и избегать длительного сидения или стояния.

Симптомы

Симптоматика остеоартроза может изменяться в зависимости от того, какой сустав поражен и на какой стадии находится заболевание. Вот основные симптомы:

Боль в суставах, которая может быть ноющей, тупой или острой. Усиливается при движении сустава и обычно снижается в состоянии покоя.

Скованность, особенно после сна. Некоторым пациентам нужно минут 40, чтобы восстановиться.

При остеоартрозе суставы могут быть отечными и воспаленными из-за разрушения хрящевой ткани и воспаления суставного мешка.

Многие пациенты с остеоартрозом ощущают хруст в суставах при движении из-за трения поврежденных поверхностей костей.

Постепенное разрушение хряща и деформация приводят к ограничению подвижности в пораженных суставах.

Если у вас возникают подобные симптомы или вас беспокоят боль и скованность, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики. Чем раньше будет установлен диагноз и начато лечение, тем эффективнее можно контролировать прогрессирование заболевания.

Диагностика

Выявление остеоартроза обычно начинается с обращения к врачу, который проведет осмотр пациента и соберет анамнез. Далее могут быть назначены следующие методы для подтверждения диагноза:

Рентгенография. Позволяет увидеть изменения: утолщение костей, образование остеофитов (костных наростов) и сужение суставных щелей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Назначается для более детального изучения суставов, хрящевой ткани и мягких тканей. Используется в том случае, если распознать дегенеративные изменения по снимку невозможно.

Лабораторные исследования. Хотя лабораторные анализы обычно не используют для постановки диагноза, они могут быть проведены для подтверждения наличия воспаления.

После проведения диагностических процедур врач сможет поставить диагноз "остеоартроз", назначить адекватное лечение и дать рекомендации для улучшения состояния суставов. Найти все рецептурные и безрецептурные препараты можно в «Здравсити», на сайте реализован поиск лекарств в аптеках, есть информация по наличию. Получить свой заказ легко в любой аптеке у дома.