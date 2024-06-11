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Не только бинты и пластыри. Что действительно стоит положить в автомобильную аптечку — список от врача

Терапевт Крикота: в автоаптечку стоит положить дезинфицирующие средства и обезболивающие. С 1 сентября 2024 года состав автомобильной аптечки в России изменится. Как именно и окажется ли действительно полезной новая аптечка при ЧП на дороге? А ещё чем её стоит дополнить на всякий случай? «Секрет» узнал у врача.

Терапевт объяснил, что должно лежать в автомобильной аптечке
© РИА Новости

Что входит в автомобильную аптечку

И раньше в неё включали:

  • Две одноразовые медицинские маски;
  • Две пары медицинских перчаток;
  • Два устройства для искусственного дыхания;
  • Кровоостанавливающий жгут;
  • Шесть марлевых бинтов разного размера;
  • Две упаковки медицинских салфеток;
  • Рулон лейкопластыря;
  • Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки.

А с 1 сентября в автоаптечке также должны быть:

  • Спасательное покрывало;
  • Ножницы;
  • Блокнот;
  • Маркер или карандаш;
  • Футляр или сумка.

Прочие медицинские изделия или препараты можно добавлять в аптечку по желанию.

Что ещё стоит положить в автомобильную аптечку

  1. Комплект ремней для фиксации конечностей. Используются для фиксации конечностей или корпуса пациентов для профилактики травм, повреждений и самоповреждений;
  2. Холодный компресс либо «охлаждающий» водно-солевой пакет. Помогает при ушибах, переломах и кровотечениях;
  3. Нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП (например, ибупрофен). Обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление;
  4. Раствор для промывания глаз. Раствор хлорида натрия предназначен для удаления загрязнений, а pH-нейтральный фосфатный буферный раствор — для быстрой нейтрализации кислот и щелочей;
  5. Дезинфицирующие средства (например, йод либо йодинол, хлоргексидин, раствор перекиси водорода). Для обработки и очистки рук, ран и так далее;
  6. Мазь от ожогов (например, декспантенол);
  7. Репелленты. Для отпугивания кровососущих насекомых и профилактики заболеваний, которые ими передаются;
  8. Антигистаминные препараты второго поколения (например, цетиризин, акривастин или лоратадин). Снимают аллергические реакции, зуд, раздражение и отёки, но при этом не вызывают сонливость, расстройство когнитивных функций и не провоцируют других побочных действий со стороны центральной нервной системы;
  9. Нашатырный спирт. Для возбуждения дыхания и преодоления обморока. Также используют для провоцирования рвоты, например, при отравлении какими-то токсинами;
  10. Лекарства от изжоги (например, антацидный препарат);
  11. Спазмолитики (например, мебеверин) Расслабляют гладкие мышечные волокна, избавляют от боли в желудочно-кишечном тракте и нормализуют его работу;
  12. Противодиарейные средства (например, диосмектит). Используется при диареях, вызванных аллергией, лекарственными препаратами, нарушением режима питания и качественного состава пищи, а также инфекциями;
  13. Термоодеяло. Может пригодиться в холодное время года;
  14. Препараты, которые принимаются на регулярной основе. Например, лекарственные средства для снижения артериального давления, сахароснижающие препараты, лекарства, контролирующие сердечный ритм, и многое другое.
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