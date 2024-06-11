Терапевт объяснил, что должно лежать в автомобильной аптечке

Не только бинты и пластыри. Что действительно стоит положить в автомобильную аптечку — список от врача
Терапевт Крикота: в автоаптечку стоит положить дезинфицирующие средства и обезболивающие. С 1 сентября 2024 года состав автомобильной аптечки в России изменится. Как именно и окажется ли действительно полезной новая аптечка при ЧП на дороге? А ещё чем её стоит дополнить на всякий случай? «Секрет» узнал у врача.
Что входит в автомобильную аптечку
И раньше в неё включали:
- Две одноразовые медицинские маски;
- Две пары медицинских перчаток;
- Два устройства для искусственного дыхания;
- Кровоостанавливающий жгут;
- Шесть марлевых бинтов разного размера;
- Две упаковки медицинских салфеток;
- Рулон лейкопластыря;
- Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки.
А с 1 сентября в автоаптечке также должны быть:
- Спасательное покрывало;
- Ножницы;
- Блокнот;
- Маркер или карандаш;
- Футляр или сумка.
Прочие медицинские изделия или препараты можно добавлять в аптечку по желанию.
Что ещё стоит положить в автомобильную аптечку
- Комплект ремней для фиксации конечностей. Используются для фиксации конечностей или корпуса пациентов для профилактики травм, повреждений и самоповреждений;
- Холодный компресс либо «охлаждающий» водно-солевой пакет. Помогает при ушибах, переломах и кровотечениях;
- Нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП (например, ибупрофен). Обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление;
- Раствор для промывания глаз. Раствор хлорида натрия предназначен для удаления загрязнений, а pH-нейтральный фосфатный буферный раствор — для быстрой нейтрализации кислот и щелочей;
- Дезинфицирующие средства (например, йод либо йодинол, хлоргексидин, раствор перекиси водорода). Для обработки и очистки рук, ран и так далее;
- Мазь от ожогов (например, декспантенол);
- Репелленты. Для отпугивания кровососущих насекомых и профилактики заболеваний, которые ими передаются;
- Антигистаминные препараты второго поколения (например, цетиризин, акривастин или лоратадин). Снимают аллергические реакции, зуд, раздражение и отёки, но при этом не вызывают сонливость, расстройство когнитивных функций и не провоцируют других побочных действий со стороны центральной нервной системы;
- Нашатырный спирт. Для возбуждения дыхания и преодоления обморока. Также используют для провоцирования рвоты, например, при отравлении какими-то токсинами;
- Лекарства от изжоги (например, антацидный препарат);
- Спазмолитики (например, мебеверин) Расслабляют гладкие мышечные волокна, избавляют от боли в желудочно-кишечном тракте и нормализуют его работу;
- Противодиарейные средства (например, диосмектит). Используется при диареях, вызванных аллергией, лекарственными препаратами, нарушением режима питания и качественного состава пищи, а также инфекциями;
- Термоодеяло. Может пригодиться в холодное время года;
- Препараты, которые принимаются на регулярной основе. Например, лекарственные средства для снижения артериального давления, сахароснижающие препараты, лекарства, контролирующие сердечный ритм, и многое другое.