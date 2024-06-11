Терапевт объяснил, что должно лежать в автомобильной аптечке

Терапевт Крикота: в автоаптечку стоит положить дезинфицирующие средства и обезболивающие. С 1 сентября 2024 года состав автомобильной аптечки в России изменится. Как именно и окажется ли действительно полезной новая аптечка при ЧП на дороге? А ещё чем её стоит дополнить на всякий случай? «Секрет» узнал у врача.

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Что входит в автомобильную аптечку

И раньше в неё включали:

Две одноразовые медицинские маски;

Две пары медицинских перчаток;

Два устройства для искусственного дыхания;

Кровоостанавливающий жгут;

Шесть марлевых бинтов разного размера;

Две упаковки медицинских салфеток;

Рулон лейкопластыря;

Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки.

А с 1 сентября в автоаптечке также должны быть:

Спасательное покрывало;

Ножницы;

Блокнот;

Маркер или карандаш;

Футляр или сумка.

Прочие медицинские изделия или препараты можно добавлять в аптечку по желанию.

Что ещё стоит положить в автомобильную аптечку