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Россиянам назвали последствия укусов комаров

Жителям средней полосы России не стоит бояться заразиться опасными заболеваниями от комариных укусов. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

Врач рассказал, можно ли заразиться от комаров
© РИА Новости
«В нашем регионе, в Московской области и Центральной России комары в принципе инфекций не передают», – сказал Болибок.

Для жителей средней полосы России укусы комаров чреваты только тем, что при расчесывании места укуса в организм может попасть инфекция. Особенно расчесыванием укусов увлекаются дети, поэтому такие раны у них могут достаточно долго заживать.

Реже встречается аллергия на укусы комаров. Она возникает в виде крапивницы, но в исключительных случаях может спровоцировать лимфатический отек.

Сами по себе комары не впрыскивают в человека яд, однако в их слюне могут содержаться возбудители различных заболеваний, например, малярии или вируса Зика, передает «Национальная служба новостей».

«В России таких комаров пока нет. А в тропических странах они переносят много всяких инфекций», – заключил врач.

Напомним, ранее врач раскрыла пользу мороженого при ангине. Некоторые виды этого десерта помогают облегчить боль в горле.

Болезни и лекарства
Владимир Болибок