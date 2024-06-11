Врач рассказал, можно ли заразиться от комаров

Жителям средней полосы России не стоит бояться заразиться опасными заболеваниями от комариных укусов. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

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«В нашем регионе, в Московской области и Центральной России комары в принципе инфекций не передают», – сказал Болибок.



Для жителей средней полосы России укусы комаров чреваты только тем, что при расчесывании места укуса в организм может попасть инфекция. Особенно расчесыванием укусов увлекаются дети, поэтому такие раны у них могут достаточно долго заживать.

Реже встречается аллергия на укусы комаров. Она возникает в виде крапивницы, но в исключительных случаях может спровоцировать лимфатический отек.

Сами по себе комары не впрыскивают в человека яд, однако в их слюне могут содержаться возбудители различных заболеваний, например, малярии или вируса Зика, передает «Национальная служба новостей».

«В России таких комаров пока нет. А в тропических странах они переносят много всяких инфекций», – заключил врач.



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