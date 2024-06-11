Чем можно заразиться в морской воде

Морская вода может стать причиной различных заболеваний, например инфекций ЖКТ, рассказал в беседе с врачом-инфекционистом РИАМО Владимир Неронов. По его словам, эта вода также может вызвать воспалительные процессы в ушах.

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Медик объяснил, что болезнь может возникнуть из-за того, что в морской воде есть бактерии, даже патогенные. Они и являются следствием разных инфекций для людей, купающихся в море.

Существует и проблема загрязнения морской воды. Это актуально и для страны. Вода в море может быть загрязнена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями, которые при контакте с ними могут вызвать инфекцию или другие заболевания , — отметил инфекционист.



Врач добавил, что если вода не прошла достаточную очистку, то купаться в ней будет опасно для здоровья.

Ранее хирург Дмитрий Березовский предупредил, что выбор водоема для купания должен быть ответственным и что в застойной воде много потенциально опасных микроорганизмов, способных вызывать развитие гепатита А. Он отметил, что река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря наличию солей, минералов, йода. Однако, даже купаясь в море, можно заразиться энтеровирусной инфекцией.