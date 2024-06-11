Инфекционист назвала симптомы «малой чумы»

Симптомами туляремии, или «малой чумы», являются лихорадка и боли в животе, предупредила инфекционист Елена Мескина. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что может образоваться серьезное воспаление лимфатического узла. По ее словам, со временем существует риск развития нагноения.

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При туляремии характерна лихорадка, формирующаяся недалеко от того места, куда попадал возбудитель. Образуется серьезное воспаление лимфатического узла. Он очень большой и со временем нагнаивается. Для туляремии характеры все общие симптомы, которые связаны с недомоганием, болями в животе, — пояснила инфекционист.



По словам Мескиной, также иногда возникают боли в суставах. Как уточнила специалист, может подниматься температура, возникать тошнота, рвота, кашель и сыпь. Она предупредила, что в некоторых ситуациях при воспалении лимфатического узла может потребоваться хирургическое лечение.

Мескина ранее заявила, что России не грозит вспышка заболеваемости туляремией. Специалист подчеркнула, что периодически подъем этой инфекции происходит в РФ. Но, по ее словам, для передачи заболевания должны быть специфические условия. Как уточнила инфекционист, за пределы какого-то региона туляремия редко выходит.