Малышева рассказала о спасении человека с вилами в голове

Врачи новосибирской Городской клинической больницы № 1 спасли жизнь человеку, которому воткнули вилы в голову, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Доктора сообщили, что операция длилась около четырех часов.

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Малышева уточнила, что страшный инцидент произошел еще в 2023 году. Пациент выпивал с малознакомым человеком и в какой-то момент посиделки переросли в конфликт. В результате мужчину избили и воткнули в голову вилы.

Когда пострадавшего доставили в больницу, был созван консилиум докторов. В спасении жизни новосибирца принимали участие нейрохирурги, травматологи, анестезиологи, неврологи, торакальные хирурги и даже МЧС.

Невролог Елена Домрачева объяснила, что вынимать вилы было опасно, так как существовал риск сильного кровотечения. Поэтому врачи позвали на помощь спасателей.

Спасатели спилили зубцы так, чтобы осталось по одному, и врачи могли вскрывать эти отверстия поочередно. Операция длилась четыре часа, — добавила Малышева.



Спасенный пациент Сергей тоже пришел в студию и рассказал, что не помнит, как завязалась драка. Мужчина отметил, что он и его семья очень благодарны докторам.

Это словами не передашь. Особенно когда я увидел свои фотографии. Когда я понял, что со мной случилось, когда врачи сказали, что [случилось] второе рождение... С того момента я больше не выпивал, все, — отметил пациент.



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