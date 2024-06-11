Девушка рассказала о первом симптоме рака головного мозга

23-летняя Лорен Бум несколько месяцев ощущала странный симптом, который списывала на расстройство пищевого поведения, но он оказался признаком рака мозга. Историю девушки опубликовал Daily Mirror.

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Бум рассказала, что до того, как узнала о своем диагнозе находилась под постоянным наблюдением врачей из-за расстройства пищевого поведения. Когда она первый раз почувствовала онемение лица, то решила, что это очередное проявление ее заболевания.

«Я пошла к терапевту, там мне сказали, что рядом с челюстью могло защемить нерв или это может быть что-то неврологическое. В феврале 2023 года меня направили на МРТ, там сказали, что у меня поражение головного мозга», — вспоминает девушка.



Она рассказала, что через два месяца ее направили на повторное обследование. На этот раз у нее нашли злокачественную опухоль головного мозга — астроцитому второй стадии. Вскоре ей провели операцию и удалили новообразование, однако в мозге все равно остались пораженные участки.

«Мне сказали, что это не новая опухоль, а остаточная. В этом месяце мне предстоит еще одно сканирование, чтобы определить, нужна ли мне вторая операция», — рассказала Бум.



По ее словам, если врачи решат оперировать, то ей придется быть в сознании во время процедуры, так как опухоль расположена близко к участкам мозга, которые отвечают за подвижность.

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