Раскрыты особенности головной боли из-за обезвоживания
Головные боли из-за обезвоживания встречаются чаще, чем вы думаете. Они возникают обычно в жару и после окончания напряжённой тренировки.
Существует два основных типа головных болей, связанных с обезвоживанием. Это первичная головная боль, которая возникает из-за недостатка воды в организме, и вторичная, при которой обезвоживание ухудшает течение определённых заболеваний, что приводит к головной боли.
Симптомы, возникающие одновременно с головной болью от обезвоживания, зависят от того, насколько организму не хватает воды. При лёгком или умеренном обезвоживании вы также можете столкнуться с чрезмерной жаждой, липкостью или сухостью во рту, более редким мочеиспусканием, более тёмным цветом мочи, сухой кожей, спазмами в мышцах.
При сильном обезвоживании могут возникнуть такие симптомы, как отсутствие мочеиспускания, сморщенная либо сухая кожа, раздражительность или растерянность, головокружение, учащённый пульс, учащённое дыхание, сильная усталость, запавшие глаза.
Недостаток жидкости может привести к растяжению вен в оболочке головного мозга (так называемой твёрдой мозговой оболочке). Мозг, кровь и спинномозговая жидкость должны находиться в балансе внутри черепа. Если воды недостаточно, то этот баланс нарушается. Это может способствовать возникновению головной боли.