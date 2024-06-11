Специалисты предупредили, почему нельзя контактировать с дикими животными

При встрече с ежом не стоит животное брать в руки, а контакты с ним нужно свети к минимуму, рассказали "РГ" в Россельхознадзоре.

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В ведомстве пояснили, что ежи могут быть переносчикам бешенства, как и любое дикое теплокровное животное. Определить, заражен ли еж, не всегда возможно.

"Клиническая диагностика не всегда достоверна, заключительный диагноз устанавливается в специализированных лабораториях", - подчеркнули в службе.



Люди обманываются милой внешностью ежей, и в итоге страдают от их укусов, говорит ветеринарный врач-невролог, заведующая отделением неврологии и реабилитации Vetcity Clinic Ольга Дубовицкая. Она напомнила, что обычно ежи сворачиваются в клубок, если с ними контактирует человек или другое животное, - это их защитная реакция. А вот больной бешенством еж может, наоборот, казаться бесстрашным и ласковым.

"Не трогайте ежей голыми руками, не подпускайте к ним детей и собак, ни в коем случае не приносите зверьков в дом", - предупредила Дубовицкая.



Ветеринар и врач скорой помощи для животных московской ветклиники Елена Карпухина обратила внимание, что помимо ежей, бешенство встречается у лис и волков, которые в период болезни часто становятся агрессивными и нападают на домашних животных и людей.

"Животное может кусать все, что попадется ему на пути", - говорит она.



По данным Россельхознадзора, проявление бешенства у животных зависит от стадии болезни. Например, инкубационный период протекает бессимптомно. В период разгара заболевания зверь может быть как агрессивным, так и, наоборот, слишком покладистым, не бояться человека. Терминальная стадия проявляться угнетением и параличами. Некоторые виды млекопитающих способны перезимовывать с вирусом и быть его носителем больше года.

Между тем, по данным ведомства, с 1 января по 31 мая 2024 года в стране зарегистрировано 516 случаев бешенства, в том числе - 91 случай у кошек, 178 случаев у лисиц, 161 случай у собак. Больше всего их выявлено в Тюменской, Смоленской, Волгоградской, Самарской, Воронежской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской областях, а также в Красноярском крае, Белгородской и Челябинской областях.

В последние три года наблюдается тенденция к равномерному распределению количества случаев между кварталами года с небольшими пиками в зимне-весеннее время. То есть, вероятность встретится с зараженным бешенством диким животным летом остается.

От них заразиться могут домашние питомцы, поэтому их нужно каждый год прививать от бешенства. При подозрении на заражение животного необходимо оперативно обратиться к ветеринару для проведения диагностики и лечения.

Бешенство также может передаваться от зараженных животных человеку, предупредили в Роспотребнадзоре. Заражение происходит при контакте с инфицированной слюной больных животных - укусах, оцарапывании, или ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек.

В начале заболевания отмечается боль в месте укуса, могут присутствовать общее недомогание, лихорадка, озноб, тошнота, рвота, головная боль, усталость. По мере прогрессирования заболевания могут наблюдаться боязнь воды, света, параличи. Лечения развившегося заболевания не существует, и оно всегда заканчивается смертью.

В Роспотребнадзоре напомнили, что единственное средство спасения от бешенства - это лечебно-профилактическая иммунизация. В больницу следует обратиться как можно раньше. Прививки ставят в день обращения, а затем в 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса животного. Во время такого лечения и в течение шести месяцев после его окончания категорически запрещено употреблять алкоголь.

Если человека укусила своя или знакомая собака без явных признаков бешенства, рассказали в ведомстве, нужно обработать рану и обратиться к врачу. За собакой необходимо следить 14 дней. Если она остается жива, прививки делать прекратят - животное здорово. Но если собака умерла или убежала, то жизнь человека в опасности и спасти ее может только строжайшее выполнение предписаний врача. Если человека укусило животное, которое сразу убежало, - прививки надо делать все от начала до конца.