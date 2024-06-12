Почему во время дождя и грозы болит голова

Головные боли периодически мучают практически всех людей. Однако у некоторых они усиливаются с переменами погоды. Так, в дождь и грозу состояние может ухудшаться. По какой причине это происходит, портал «Страсти» узнал у Александра Кружалова, невролога Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Метеочувствительность (метеопатия, метеозависимость) - комплекс симптомов, возникающий в ответ на изменения окружающей среды и погоды, проявляющийся в виде головных болей, болей в мышцах и суставах, головокружения и тошноте. У некоторых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, могут проявляться изменения настроения. Метеочувствительность в настоящее момент не признана всемирным сообществом как болезнь или болезненное состояние, однако врачи практического звена отмечают связь между изменение погоды и состояние пациентов.

Причины возникновения головных болей у ряда пациентов во время дождя и грозы в медицинском сообществе являются предметом споров и дискуссий. Наиболее вероятная теория предполагает, что головные боли возникают в ответ на резкое изменение барометрического давления, на которое реагируют барорецепторы менингеальных оболочек, сосудов головного мозга и рецепторов, расположенных в пазухах носа. Роспотребнадзора



Как следствие - повышается внутричерепное и артериальное давление, и возникает головная боль. Есть также предположение о влиянии влажности воздуха, его ионизации во время грозы, содержания озона в атмосфере в период грозы и магнитного поля. В настоящее время ведутся изыскания в данной области и часть из предположений находят подтверждения.

Можно сделать вывод, хоть и не окончательный, что метеочувствительность чаще всего возникает у пациентов, страдающих рядом сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых хорошо известны гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма. Роспотребнадзора



Эксперт отметил, что нередко такая проблема возникает у людей с неврологическими заболеваниями, вызванных последствиями черепно-мозговых травм, воспалительных заболеваний ЦНС, инсульта. Это три самые распространенные причины в данной категории.