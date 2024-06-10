Главные причины развития рака толстой кишки у молодых людей

Британский хирург Хейни Юсеф рассказал, из-за чего в молодом возрасте может колоректальный рак.

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По словам онколога, врачи все чаще диагностируют рак толстой кишки у пациентов моложе 50 лет. Это связно с современным рационом питания, для которого характерны недостаток клетчатки, большое количество жиров, сахара и полуфабрикатов.

Еще одна причина появления рака в молодом возрасте – малоподвижный образ жизни и ожирение. Из-за лишнего веса и недостатка физической активности нарушается работа иммунной системы, сообщает Daily Mail.

Также избыток жира приводит к росту уровня специфических гормонов роста в организме, что провоцирует ускорение деления, как нормальных клеток, так и раковых.

Важную роль играет и генетическая предрасположенность. Значительно повышают вероятность появления рака толстой кишки синдром Линча и семейный аденоматозный полипз.

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