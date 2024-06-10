Синдром Туретта: как распознать и можно ли вылечить?

Синдром Туретта — это расстройство, которое включает повторяющиеся движения или нежелательные звуки (тики), которые трудно контролировать. Например, человек может многократно моргать глазами, пожимать плечами, издавать необычные звуки или оскорбительные слова.

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Тики обычно проявляются в возрасте от 2 до 15 лет, средний возраст появления составляет около 6 лет. Мужчины в три-четыре раза чаще женщин подвержены развитию синдрома Туретта.

Симптомы

Тики — внезапные, кратковременные, прерывистые движения или звуки — являются основным признаком синдрома Туретта. Они бывают как очень легкими, так и тяжелыми. Тяжелые симптомы могут значительно мешать общению, повседневной деятельности и качеству жизни.

Тики классифицируются как:

Простые тики. Это внезапные, краткие и повторяющиеся тики, затрагивающие ограниченное количество мышечных групп. Сложные тики. Это отдельные, согласованные паттерны движений, включающие несколько мышечных групп.

Тики могут быть разными: моргание, закатывание глаз, подпрыгивание, свист, кашель. Принято считать, что все пациенты с синдромом Туретта обязательно непроизвольно сквернословят: на самом деле, это встречается только в 1 из 10 случаев.

Болезнь Туретта или синдром ЖДТ обязательно включает в себя и моторные движения и вокальные звуки — в противном случае это просто тики.

Тики могут:

Варьироваться по типу, частоте и тяжести

Усиливаться при болезни, стрессе, тревоге, усталости или волнении

Возникать во время сна

Изменяться со временем

Усиливаться в ранние подростковые годы и улучшаться при переходе во взрослую жизни.

Перед началом моторных или вокальных тиков вероятно пациент чувствует дискомфортное ощущение в теле (предвестник), такое как зуд, покалывание или напряжение. Выражение тика приносит облегчение. С большим усилием некоторые люди с синдромом Туретта могут временно остановить или подавить тик.

Как лечить?

Лекарства от синдрома Туретта не существует, но есть симптоматическая терапия. Это могут быть антидепрессанты, нейролептики, противоэпилептические препараты, лекарства от расстройства дефицита внимания. Важна когнитивно-поведенческая терапия и психотерапия, а также поддержка семьи и окружения. Хорошая новость в том, что многие люди с синдромом Туретта вообще не нуждаются в лечении, когда симптомы не вызывают беспокойства. Тики часто уменьшаются или становятся контролируемыми после подросткового возраста.

Источник: https://detstrana.ru/article/deti-3-7/zdorove/tourette/