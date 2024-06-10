Как ускорить восстановление после инсульта

Реабилитация после инсульта не должна заканчиваться в больнице под присмотром врачей, она обязательно должна продолжаться и дома, рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Европейского медицинского центра (EMC) Виталий Фоменко. Способы ускорить восстановление он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач подчеркнул: реабилитация после инсульта — это важная и неотъемлемая часть лечебного процесса. Чем раньше ее начать, тем больше шансов на полное восстановление. Сейчас реабилитологи начинают восстанавливать пациента уже в отделении реанимации, куда первично попадают больные с острым нарушением мозгового кровообращения.

На следующем этапе человек попадает в специализированный реабилитационный стационар. Там он работает над восстановлением функций, связанных с движением, памятью, мышлением, речью, а также с повседневными бытовыми действиями — приемом пищи, одеванием, принятием ванны, приготовлением еды, прогулками, покупками.

Врач заверил, что после выписки реабилитация не заканчивается: важно закрепить все восстановленные навыки в привычной домашней среде.

Этот процесс должны контролировать реабилитологи. Дело в том, что пациент может по ряду причин не применять дома отработанный в стационаре навык, в итоге, со временем эта активность угаснет и пациент станет более зависимым от окружающих, — отметил он.



По мнению Фоменко, ускорить реабилитацию в домашних условия поможет помощь близких, но в то же время гиперопека или повышенная требовательность скорее навредят человеку.

Такое поведение может сформировать так называемую "вынужденную беспомощность", снизить мотивацию, вызвать излишнее физическое, эмоциональное утомление и стать причиной других патологических состояний, — объяснил реабилитолог. Если вы хотите помочь своему родственнику быстрее восстановиться после инсульта, следуйте этим правилам. Предоставляйте человеку максимальную свободу в быту и словесно поощряйте его успехи. Это поможет значительно улучшить психологическое состояние. А также давайте ему возможность отдыхать и не пренебрегайте рекомендациями врачей.



При этом Фоменко подчеркнул, что сам человек также может ускорить процесс восстановления после инсульта. Для этого ему надо регулярно тренировать сниженные навыки и стараться быть самостоятельным.

Выполняйте все действия по возможности без посторонней помощи. Конечно, после перенесенного инсульта очень хочется положиться на близких, но помните: восстановиться проще, чем избавиться от так называемой «вынужденной беспомощности».



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