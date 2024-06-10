Дефицит каких веществ приводит к снижению когнитивных способностей

Для мозга наиболее опасны длительные дефициты тех или иных веществ. Особенно витаминов группы B и D – их нехватка может повысить риск возникновения когнитивных расстройств, вплоть до деменции. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

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«Прежде всего, для мозга необходима вся линейка витаминов группы В и витамин D. Витамины группы В содержатся в злаковых и бобовых. В отношении витамина D ситуация другая: в идеале человек должен проходить скрининг содержания витамина D в сыворотке крови. Мы живем в той местности, где зимой у нас недостаточно солнца, а пищи не всегда достаточно для того, чтобы поддерживать нужный уровень этого витамина. Поэтому при необходимости нужно принимать витамины в таблетках», – рассказал врач.



Вторая группа веществ, которые нужны для мозга — это микро- и макроэлементы. По словам врача, здесь надо выделить цинк, который поддерживает наши когнитивные функции и способствует профилактике депрессии.

«Много цинка содержится в орехах (кедровых, грецких, арахисе, миндале, фундуке и пекане) и тыквенных семечках – они помогут поддерживать цинк на нужном уровне. Также для здоровья мозга важно железо, потому что оно обеспечивает наше кроветворение. Если кроветворная система будет работать плохо, у человека разовьется анемия, что приведет к недостаточной доставке кислорода головному мозгу», – рассказал Прощаев.



Также, по словам специалиста, важно не создавать искусственный дефицит углеводов. Они необходимы для обеспечения мозга энергией, и лучше всего их получать не через чистый сахар, а через сложные углеводы – например, из злаков, фруктов.

«Еще есть такое правило: «Всё, что хорошо для сердца – хорошо для мозга, а всё, что плохо для сердца – плохо и для мозга». Соответственно, дефицит каких-то веществ, которые приводят к нарушению сердечной деятельности (например, дефицит калия, магния), он в итоге негативно будет сказываться и на деятельности головного мозга», – заключит врач.



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