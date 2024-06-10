В Краснодарском крае стали гораздо чаще жаловаться на аллергии

Всего с начала года продали 169 000 пачек лекарств, что значительно больше, чем в других регионах ЮФО.

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В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что в Краснодарском крае за январь — апрель 2024 года на 41% вырос спрос на препараты от аллергии относительно прошлого года.

Таким образом, регион стал лидером по потреблению данных лекарств, заняв 36% от общих продаж по Южному федеральному округу. На втором месте находится Ростовская область, которая потребляет 20% таких препаратов.

Всего в ЮФО с начала года приобрели 169 000 упаковок лекарств от аллергии, что на 28% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. В среднем одна пачка стоит 470 рублей.

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