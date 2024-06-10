Врач рассказала, как избежать аллергии в сезон тополиного пуха

В этом году погодные условия благоприятствовали раннему цветению растений, разлет тополиного пуха начался раньше обычного срока и некоторые аллергики ощутили это на себе. О том, как облегчить состояние ребенка во время пушения тополя, рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева.

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«Аллергия на сам тополиный пух — явление крайне редкое. Аллергическая реакция связана с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов. Тополиный пух очень легкий по своей структуре и за счет этого быстро переносится на большие расстояния, собирая по пути огромное количество разной пыльцы. Тех деревьев и трав, которые совпадают с ним по периоду цветения», — отметила специалист.



Поскольку симптоматика достаточно схожа, выявить на какой конкретно компонент у пациента аллергия может только врач-аллерголог. Наиболее же показательными признаками аллергических реакций на растительную пыльцу являются зуд или сухость слизистой оболочки глаз, насморк или чихание. Но наиболее точно, по словам специалиста, распознать причину подобных сезонных недомоганий сможет специальное аллергологическое обследование.

Для снижения последствий детской аллергии в период пыления растений доктор Замышляева советует регулярно проводить проветривание и влажную уборку помещений. Эффективно бороться с пыльцой помогут также солнцезащитные очки, оконные сетки и обязательная смена верхней одежды по приходу с улицы.