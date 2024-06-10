В Карелии зафиксировали всплеск заболеваемости туляремией

Она в 21 раз превысила среднероссийский уровень, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

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«Ситуация у нас не улучшается. За прошедший период уже зарегистрировано 42 случая болезни, причём в остальной части Российской Федерации — всего два», — цитирует чиновницу «Деловой Петербург».



Она назвала ситуацию крайне неблагополучной. Больше всего заболевших оказалось в Пряжинском районе, где болеют не местные, а жители Петрозаводска, которые приезжают в загородные дома на отдых. В целом же опасность заразиться сохраняется во всех районах Карелии, указала Котович.