Биолог рассказал, когда нужно осматривать себя на наличие клещей

Искать паукообразное на теле по возвращении домой может быть слишком поздно. В противном случае членистоногое успеет передать инфекцию. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Евгений Волчев.

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«В лесу или на природе нужно друг друга осматривать. При этом это необходимо делать чаще, раз в две-три минуты обязательно посмотреть. Не полагаться на то, что иногда люди отдыхают несколько часов в лесу, а потом возвращаются и начинают себя осматривать. Это уже поздно, нужно делать это раньше. Обязательно нужна одежда, которая бы закрывала всё тело, так как попадающий на обувь или одежду клещ не ощущается, необходимо заправлять брюки или штаны в обувь или носки, желательно обувь с высоким голенищем. Верхнюю часть одежды рубашку заправлять в брюки, чтобы клещ не мог попасть под одежду. Если он попадёт под одежду, вы его не почувствуете, он присосётся, когда вы его обнаружите, он уже к этому времени передаст существенное количество возбудителя вам. Предпочтительна одежда светлых тонов для того, чтобы его можно было обнаружить».



Ранее биолог сообщил, что клещ может «почувствовать» человека за 2 км. У паукообразных для этого есть сенсоры. Евгений Волчев также перечислил уязвимые участки тела для укусов.