Остеопат пояснил про сколиоз из-за «неправильного сидения»

Эти факторы могут пагубно повлиять на здоровье спины, но искривление позвоночника возникает в период внутриутробного развития.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

«Конечно, же все эти сколиозы появляются не из-за гаджетов и неправильного сидения. Это негативные факторы, они усиливают его, но формируется сколиоз внутриутробно. Когда ребёнок развивается в животе у мамы, у которой имеется перекос костей таза, потому что ребёнок — это слепок тела матери. Ребёночка в возрасте полутора-двух месяцев лучше принести на приём к остеопату. Это лучшая профилактика сколиоза. Если девочку привести на приём, то в будущем она будет хорошо рожать. Таким образом мы прерываем патологическую цепочку, идущую из поколения в поколение».



Ранее остеопат рассказал о необходимости лечения сколиоза перед беременностью. Мать может передать эту патологию ребёнку. Из-за искривлений позвоночника и таза у женщины ребёнок в утробе оказывается «скрученным», отметил Животов.