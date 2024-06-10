Заболеваемость коклюшем, корью и бруцеллезом выросла в России

Заболеваемость коклюшем, корью и бруцеллезом увеличилась в России в 2023 году. Об этом сообщили в ежегодном докладе Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

© Мир24

Количество людей, которые заболели коклюшем, выросло в 7,6 раза, а корью – в семь раз. В Роспотребнадзоре отметили, что число пострадавших от кори увеличилось из-за проблем с вакциной. Сотрудники назвали это очередным циклическим подъемом. В 1,5 раза увеличилось количество пациентов, страдающих от бруцеллезома. Также был заметен рост гемофильной инфекции – в 2,8 раза, внебольничной пневмонии – в 5,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в 2023 году больше людей болели туляремией, норовирусными и энтеровирусными инфекциями.

Однако в то же время было зафиксировано понижение общего числа случаев заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями. Оно сократилось на 30%. Количество пациентов, которых настигли данные болезни, уменьшилось в России с 57 миллионов до 39,8 миллиона человек.

Ранее 59-летний житель штата Мехико заразился птичьим гриппом A(H5N2). Это стало первым случаем заражения человека данным вирусом, сообщила женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).