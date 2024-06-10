Эксперты рассказали, почему грозы могут вызывать головные боли

Появление грома может сигнализировать не только о приближении грозы, но и предвещать появление мучительных головных болей.

© Чемпионат.com

Как отмечают эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, погода и здоровье взаимосвязаны.

Люди, склонные к головным болям, могут испытывать повышенный дискомфорт в периоды высокой влажности, повышения температуры и сильного ветра. Специалисты объясняют, что скачки атмосферного давления, часто связанные с погодными изменениями, могут вызвать химические и электрические изменения в мозге.

Резкая смена погодных условий может раздражать нервы, что и приводит к головным болям. Они длятся от 30 минут до нескольких часов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.