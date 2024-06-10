Врач назвала распространенные причины головной боли по утрам

Утреннее пробуждение может сопровождаться головной болью как по физиологическим, так и психологическим причинам. По словам невролога Зиярат Исаковой, чаще всего голова по утрам может болеть из-за неправильного положения тела.

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Например, сон на неудобной подушке, матрасе, в неудобной позе не дают мышцам расслабиться до конца, поэтому спина и шея остаются в напряженном состоянии. Чаще всего головной болью сопровождается сон на животе, уточнила врач в разговоре с «Газетой.ру».

Помимо правильного положения тела, важную роль играет продолжительность сна. Одинаково вредны как слишком долгий сон, так и недосып.

С утренней головной болью могут столкнуться люди, которые храпят во сне. По словам врачей, храп нередко сопровождается синдромом обструктивного апноэ, при котором происходят дыхательные нарушения. В результате мозг испытывает дефицит кислорода, что вызывает головную боль.

Еще одна установленная причина головных болей – привычка скрипеть зубами во сне. Бруксизм сопровождается напряжением мышц, что проявляется по утрам в виде головной боли.

По словам Исаковой, обезвоживание, вызванное нарушением водного баланса, если в течение дня и перед сном человек не выпил достаточное количество жидкости, нередко вызывает головную боль, поскольку во сне человек потеря влагу с потом и дыханием.

Особое внимание Исакова обратила на психологические причины возникновения головной боли. В частности, невролог указала на стресс, нервное перенапряжение, тревожность. Все это отражается на качестве сна, напомнила врач.

Проблемы со здоровьем, такие как синусит или другие патологии, возникшие в области носовых пазух, также становятся причиной болей. Избавиться от них поможет лечение воспалительных процессов.

Поскольку причин возникновения головной боли множество, Исакова рекомендовала обратить внимание на сопутствующие симптомы, которые помогут установить первопричину их возникновения. Своевременное обращение к врачу пожжет избавиться от неприятного состояния, подчеркнула невролог.

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