Молоко может вызывать у человека скрытую непереносимость. Об этом сообщила врач — аллерголог-иммунолог Наталья Татаурщикова.

Эксперт объяснила, что молоко является одним из наиболее распространенных продуктов, вызывающих у человека скрытую пищевую непереносимость. Так, даже при отсутствии острой аллергической реакции человек с повышенной чувствительностью к молоку может наблюдать у себя тошноту, сбои в работе желудка, проявление вялости и другие симптомы.

По словам специалиста, скрытая непереносимость не менее опасна, чем явная реакция. Среди других продуктов, которые могут провоцировать подобные состояния, Татаурщикова назвала пшеницу, орехи и морепродукты, передает «Чемпионат».

Молоко является весьма полезным продуктом для человека, однако важно помнить, что чрезмерное употребление может негативно сказаться на организме. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева.

Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача, и, вероятно, отказаться от его употребления. Об этом рассказала врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.