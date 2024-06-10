Нефролог указал на опасность употребления соли при хронических болезнях почек

Натрий не рекомендован людям с артериальной гипертензией. Стоит соблюдать диету.

© Unsplash

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением ГКБ № 52 Владимир Виноградов.

«Для заболевания почек первое, что стоит в рекомендациях врача нефролога всегда — это бессолевая диета, то есть ограничения поваренной соли. Это важно, назовём это ядом для почек при хронической болезни почек, при гломерулонефрите в том числе, тем более, если у пациента уже есть сниженная функция почек. Для понимая, соль, натрий, который вы в любом случае получите свой из продуктов, из того же хлеба — во все продукты добавляют. Соль задерживает жидкость в организме, и это может повлиять на давление, а заболевание почек сопровождается артериальной гипертензией. Если вы будете переедать поваренную соль — это высокий риск артериальной гипертензии».



Ранее нефролог предупредил о риске поражения почек после перенесённой ангины. Он увеличивается, если запустить лечение болезни и переносить её «на ногах». Часто по этой причине проблемы с почками возникают у молодых людей.