В Буйнакске более 270 человек обратились с кишечной инфекцией

В Дагестане зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации Буйнакска Арипа Аримова.

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Инцидент произошел в Буйнакске. В медучреждения обратились более 270 человек с признаками острой кишечной инфекции.

«В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний», – поделился Аримов.



О том, что стало причиной произошедшего, не сообщается.

До этого дети массово обратились в медучреждения Подмосковья после посещения парк-отеля. Школьники приехали на спортивный слет, но вскоре две девочки обратились за помощью из-за острой боли в животе. Им помогли.

Уже вечером количество пострадавших возросло, на симптомы острой кишечной инфекции пожаловались более десяти человек. В результате 13 девочек направили в медучреждения. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Подмосковье школьник попал в больницу из-за пирожка.