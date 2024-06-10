Как защититься от клещей-мутантов, рассказал врач

Распространившиеся по всей Европе клещи-гиганты Hyalomma lusitanicum считаются одними из самых опасных представителей своего вида. Чтобы защититься от них, необходимо строго соблюдать меры предосторожности в лесу или парке. Об этом заявил NEWS.ru вирусолог Сергей Вострухов.

Специалист посоветовал воздерживаться от посещения мест, в которых наблюдается активность клещей. При походах в лес и прогулках на природе необходимо надевать многослойную одежду и применять средства, отпугивающие членистоногих. Также врач напомнил, что при обнаружении клеща следует сразу же обратиться в больницу.

«Клещ может представлять угрозу вашему здоровью, поэтому худшая тактика – ждать, пока он отпадет сам собой: все это время в кровь могут поступать возбудители опасных инфекций, носителем которых может являться клещ», – пояснил Вострухов.



Если возможности посетить медицинское учреждение в срочном порядке нет, клеща следует убрать самостоятельно, принимая все меры предосторожности. В частности, удалять присосавшихся клещей лучше с помощью специальных инструментов, которые можно купить в аптеках. Кроме того, для этого можно использовать обычную нитку.

Удаленного клеща следует поместить в герметичную емкость и передать в лабораторию для исследования на предмет заболеваний, переносчиком которых он может быть. Это поможет врачу подобрать наиболее эффективное лечение. Если на коже, в месте укуса клеща, в течение 30 дней после его удаления, произошли те или иные изменения, а также при ухудшении самочувствия, нужно немедленно обратиться к специалистам, подытожил специалист.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал, что энцефалитные клещи распространились по всей стране. В Москве такие случаи произошли сразу в нескольких парках – это Сокольники, Измайловский, а также Ботанические сады и Крылатские холмы.