Онколог рассказал, как распознать рак на ранних стадиях у детей

Если маленький ребенок плачет, его кожа побледнела или у него пропал аппетит, нужно обратиться к врачу, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, дети чаще страдают от развития лимфом и опухолей почек.

Если маленький ребенок постоянно плачет без видимой на то причины, жалуется на слабость, то это уже сигнал к тому, что его стоит отвести к врачу. Если у него начинает бледнеть кожный покров, появляется потливость, вялость, отсутствие аппетита, это может указывать на наличие раковой опухоли. Нарушение дефекации, появление сыпи на коже также можно отнести к симптомам, — сообщил врач.



По его словам, рак желудка или рак легкого у детей бывают редко, зато возможны специфические опухоли почек. Также у малышей часто возникает ретинобластома — злокачественное внутриглазное новообразование.

Обследовать ребенка стоит раз в полгода, инвазивные методы, конечно, никто не проходит, но хотя бы сдать кровь на анализ и сделать УЗИ стоит. Дело в том, что развиваться болезнь у детей может достаточно быстро, — резюмировал Черемушкин.



Российский ученый Василий Лазарев ранее заявил, что вакцины от рака начнут производить и использовать в стране через два-три года, если будет финансирование. По его словам, приборы есть, производственные помещения организовать несложно, остается дождаться разработки подзаконных актов — на это может уйти год.