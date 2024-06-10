Опухоль на позвоночнике лишила женщину возможности ходить

У жительницы Кузбасса отказали ноги. Исследование показало, что причиной стало новообразование на позвоночнике.

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Жительница Кузбасса длительное время испытывала проблемы с ногами: слабость, онемение и судороги. В какой-то момент ноги совсем отказали.

Только МРТ-исследование позволило определить причину недуга. У женщины нашли опухоль грудного отдела позвоночника.

– Объемное образование занимало всю толщину позвоночного канала и сдавливало спинной мозг практически со всех сторон. В любой момент мог развиться инсульт спинного мозга, – сообщил глава Минздрава Кузбасса.



С помощью микрохирургического микроскопа пациентку прооперировали в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 имени Курбатова. Опухоль оказалась доброкачественной.

Отмечается, что женщина уже может передвигаться с помощью ходунков. Врачи дают позитивный прогноз.